У Львові люди влаштували конфлікт із копами через "ухилянта": у поліції пояснили (відео)

Конфлікт обійшовся без постраждалих

У Львові у понеділок, 23 грудня, стався конфлікт між водієм та поліцейськими. Чоловік опинився у розшуку ТЦК та покликав на допомогу "групу підтримки".

Відеозаписи було оприлюднено у місцевому telegram-каналі "Реальний Львів". Наголошується, що подія сталася на вулиці Замарстинівській у районі вулиці Тесленка.

Зазначається, що водія зупинили через невключений поворотник. Внаслідок розмови йому "стало дуже погано" аж до піни з рота. Очевидці повідомили, що на місце прибули вісім екіпажів поліції та карета "Швидкої допомоги".

Свою версію озвучили у львівській патрульній поліції. Там повідомили, що водія зупинили за порушення правил дорожнього руху, а коли з’ясувалося, що він перебуває у розшуку, то погодився поїхати до ТЦК.

"Чоловік погодився поїхати для уточнення інформації, однак зробив телефоний дзвінок. Невдовзі на місці зібралися громадяни, які перешкоджали законним діям поліції та шарпали за формений одяг, відібрали бодікамеру у поліцейського", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що чоловік поскаржився на самопочуття, а тому йому викликали "швидку". Медики оглянули військовозобов’язаного та повідомили, що жодної загрози для його здоров’я немає. Після цього він добровільно поїхав до ТЦК.

Як повідомлялося раніше, у соціальних мережах активно поширюють інформацію про те, що у Приморському ТЦК Одеси помер чоловік. Однак вона виявилася фейковою.