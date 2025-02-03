Во Львове можно будет увидеть настоящую зиму: синоптики назвали даты

В основном февраль будет теплым

С приходом февраля погода в Украине станет прохладней и более сырой. Местами даже можно будет наблюдать что-то, что отдаленно напоминает настоящую зиму.

Например, во Львове будет непродолжительный период, когда минусовая температура воздуха сохранится даже днем. Об этом говорят данные ресурсов Accuweather и Meteofor.

Стоит отметить, что на западе Украины ночные морозы ожидаются вплоть до конца февраля, однако днем столбики термометров будут возвращаться к плюсовым значениям.

По информации Accuweather, во Львове в феврале в дневное время суток не будет морозов. Хотя там и отмечают, что будут дни, когда можно ждать +1 градуса днем.

Meteofor же прогнозирует легкий минус 9 февраля, а также в период с 12 по 15 февраля.

Стоит отметить, что метеосайты в построении относительно долгосрочных прогнозов руководствуются историческими данными, которые не всегда учитывают нюансы текущего года. Поэтому точными можно считать лишь прогнозы, которые даются на несколько дней.

Краткосрочный прогноз Укргидрометцентра в свою очередь говорит, что 4 и 5 февраля столбики термометров на западе Украины будут удерживаться в рамках 0…-2 градусов, а в остальные дни на этой неделе будет теплее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы.