"Такому и штраф хочется заплатить": усатый "кондуктор" умилил пассажиров маршрутки (видео)

В комментариях под видео "кондуктора" называют милым

В одной из львовских маршруток пассажиров удивил милый и пушистый "кондуктор". Он сидел рядом с водителем и притянул к себе внимание всех окружающих.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из львовских пабликов. На кадрах видно, что кот с ошейником понравился пассажирам, а в сети пушистого сразу прозвали "львовским кондуктором".

Некоторые предположили, что водитель возит с собой своего кота.

В комментариях под постом украинцы пошутили, что пассажиров в этой маршрутке теперь явно станет больше, а прибыль увеличится.

Также пользователи сети говорят, что каждый день ездили бы в такой маршрутке, поскольку кот добавляет в нее особенной атмосферы. Однако цена за проезд, как шутят в комментариях, была бы не в деньгах, а в сосисках.

