Женщина вооружилась пушистым подкреплением против паука и умилила сеть (видео)

Смешное видео уже собрало десятки тысяч просмотров.

В сети TikTok стало вирусным забавное видео, где женщина "вооружилась" котом против паука. Она осторожно "наводит" его на насекомое, которое так и не появилось в кадре. Согласно комментариям, "звезду" видео зовут Люцик.

Женщина имитирует, что несет своего черного кота как оружие, а на видео написано "Все хорошо, подкрепление прибыло, показывай, где паук". Видео было опубликовано на ТикТок-аккаунте malkovatut и собрало десятки тысяч просмотров.

Кот неподвижно сидит в руках, пока хозяйка осторожно "наводит его" в разные стороны. Очевидно, для него это не в новинку. Это особо отметили пользователи сети. "У кошки не первый боевой выход", "четко работаете в паре", — шутят они.

Видео быстро собирает лайки и комментарии, но нашлись и те, у кого подобный опыт был отрицательным. Пользователь Тим поделился, что был вынужден обращаться в ветклинику, из-за неудачной охоты кота на паука.

В большинстве случаев домашние пауки для кошек не представляют серьезной угрозы. Если кот будет ловить или есть паука, это может привести к временному раздражению кожи или во рту. Но некоторых пауков следует остерегаться не только кошек, но и людей. Среди них — черная вдова или каракурт.

"Телеграф" подробно рассказывал о каракуртах — они могут жить около человека годами. Их яд чрезвычайно токсичен.