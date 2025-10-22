В "АТБ" появился пушистый сотрудник. Видео растрогало украинцев

Четвероногие мерзнут и ищут тепла

Милый котик был замечен в одном из супермаркетов "АТБ". Пушистик сидел под кассой.

Забавное видео опубликовали в Instagram, на странице объявлений города Березно (Ровенская область). Можно предположить, что кота в АТБ заметили именно в этом городе.

Пушистик спрятался под кассой за пакетами. Его даже трудно сразу разглядеть, потому что котик серый и сливается с металлическим прилавком кассы.

В сети активно шутят о новом работнике АТБ

Пользователи не обошли вниманием такого симпатичного котика. Под видео много "лайков" и смешных комментариев. Вот некоторые из них:

Так вот кто ленту двигает на кассе

Когда взяла с собой ребенка на работу

Торгует пакетами

Помощник кассира. Кассу охраняет

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Авроре" заметили кота-кассира. Пушистик разместился на кассе и задремал в ожидании покупателей. Кадр собрал много "лайков" и немало комментариев, некоторые добавили фото из других магазинов сети, где также "хозяйничают" кошки.

Также мы писали о коте, который тоже "пристроился" на работу в магазине, но в продуктовом. Пушистик "контролировал" прилавок с сырной продукцией и насмешил сеть. А в Одессе котик продемонстрировал, что такое настоящая роскошная жизнь. Четвероногий решил поспать на капоте BMW i8, который владелец оставил на улице.