В "АТБ" появился пушистый сотрудник. Видео растрогало украинцев
Четвероногие мерзнут и ищут тепла
Милый котик был замечен в одном из супермаркетов "АТБ". Пушистик сидел под кассой.
Забавное видео опубликовали в Instagram, на странице объявлений города Березно (Ровенская область). Можно предположить, что кота в АТБ заметили именно в этом городе.
Пушистик спрятался под кассой за пакетами. Его даже трудно сразу разглядеть, потому что котик серый и сливается с металлическим прилавком кассы.
В сети активно шутят о новом работнике АТБ
Пользователи не обошли вниманием такого симпатичного котика. Под видео много "лайков" и смешных комментариев. Вот некоторые из них:
- Так вот кто ленту двигает на кассе
- Когда взяла с собой ребенка на работу
- Торгует пакетами
- Помощник кассира. Кассу охраняет
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Авроре" заметили кота-кассира. Пушистик разместился на кассе и задремал в ожидании покупателей. Кадр собрал много "лайков" и немало комментариев, некоторые добавили фото из других магазинов сети, где также "хозяйничают" кошки.
Также мы писали о коте, который тоже "пристроился" на работу в магазине, но в продуктовом. Пушистик "контролировал" прилавок с сырной продукцией и насмешил сеть. А в Одессе котик продемонстрировал, что такое настоящая роскошная жизнь. Четвероногий решил поспать на капоте BMW i8, который владелец оставил на улице.