"Такому і штраф хочеться заплатити": вусатий "кондуктор" розчулив пасажирів маршрутки (відео)

В одній із львівських маршруток пасажирів здивував милий та пухнастий "кондуктор". Він сидів поруч із водієм і привернув до себе увагу всіх оточуючих.

Відповідне відео було опубліковане в одному із львівських пабліків. На кадрах видно, що кіт із нашийником сподобався пасажирам, а в мережі пухнастого одразу прозвали "львівським кондуктором".

Дехто припустив, що водій возить із собою свого кота.

У коментарях під постом українці пожартували, що пасажирів у цій маршрутці тепер явно побільшає, а прибуток збільшиться.

Також користувачі мережі кажуть, що кожен день їздили б у такій маршрутці, оскільки кіт додає до неї особливої атмосфери. Однак ціна за проїзд, як жартують у коментарях, була б не в грошах, а в сосисках.

