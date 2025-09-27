Пушистый оператор "Новой почты" развеселил сеть. В Киеве произошел остроумный курьез (видео)

"Оператор" отказался выдать посылку

В одном из киевских отделений "Новой почты" увидели необычного оператора отделения. Ведь за стойкой был пес в рабочей форме почты.

Соответствующее видео завирусилось в сети. Отмечается, что курьез произошел в отделении №455.

В ролике автор пошутил, что "оператор отделения" отказался выдать посылку. А оказалось, что вместо оператора сидел пес. Интересно, что собака была в рабочей форме "Новой почты" красного цвета и с бейджиком.

Более того, кто-то на него надел не просто жилетку почты, а красную футболку. В глаза также бросается то, как спокойно сидит пес и почти не реагирует на оператора. К слову, людей в отделении не было, поэтому вероятнее всего этот ролик снимали не в рабочее время почты.

Напомним, недавно в Одессе заметили шпица, который качался на качелях рядом с пожилым мужчиной. Эта картина настолько поразила сеть, что быстро завирусилась. Многие пользователи назвали это видео "Старостью мечты" или что-то вроде этого. Очевидно, именно для шпица это большое удовольствие, потому что качается он даже сильнее хозяина. Собака не проявляет никакого несогласия с происходящим, а наоборот, демонстрирует удовлетворение активностью.

