Покупали бы только здесь: пушистый продавец цветов умилил сеть (фото)

Мария Назарова
Кошка возле цветов, Киев
Кошка возле цветов, Киев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Редко кто может пройти мимо без улыбки

В Киеве на площади Украинских Героев (бывшая Льва Толстого) "продает" цветы очень милое и упитанное животное. Ранее мы писали о коте-кассире из магазина сети "Аврора" в Кременчуге.

Соответствующие фото показали в Threads. Автор публикации спрашивает у подписчиков о том, купили бы они цветы у такого продавца.

Как видно на кадрах, у кошечки есть теплый домик, а также мисочки с едой и водой. Оказалось, что у животного набралось немало поклонников, которые в разное время делали снимки с его милой мордочкой.

Кошка на площади Украинских Героев в Киеве
Также интернет-пользователи рассказали, что у пушистика стоит ящик "на корм" и, судя по его габаритам, деньги действительно уходят на еду для животного.

По рассказам, продавцы цветов кормят и заботятся о "бусинке" и "сладкой булочке", как кошку называют в сети.

Девятиклассница из расположенной рядом 87 школы рассказала о своей мечте, купить у хвостатой букет после окончания учебного года.

Отвечая на вопрос автора публикации, комментаторы однозначно заявили, что цветы покупали бы только у этого "продавца".

