Товарищ предателя Кивы получил 15 лет тюрьмы: СБУ рассказала, что он натворил

Осужденный познакомился с экснардепом еще в 2014 году

Реальный срок заключения получил еще один российский агент, действовавший на Днепропетровщине. Злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался от правосудия.

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ. Вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения взрывной деятельности в пользу окупантов.

По данным следствия, злоумышленник пытался выявить и передавал агрессору локации украинской ПВО вблизи областного центра. Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года.

По материалам Службы безопасности, суд назначил ему 15 лет тюрьмы. Как установило расследование, осужденным является местный житель, идеологический сторонник рашизма, который в 2014 году познакомился с Кивой.

После 24 февраля 2022 мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Расследование проводили следователи СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года на территории парковой зоны отеля "Величие Кантри Клаб" в Московской области. Как позже стало известно, за ликвидацией украинского предателя стоит Служба безопасности Украины.