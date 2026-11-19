До переезда в Россию она преподавала культурологию в Киеве

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Предательница-поэтесса Евгения Бильченко заявила, что её задержали в Санкт-Петербурге. В обращении от 19 ноября 2026 года она попросила прощения за то, что поддержала российскую войну против Украины и помогала российским военным как волонтёр.

Об этом Бильченко сообщила в своих соцсетях. Сама она связала задержание с чтением стихов.

"Сейчас я задержана, и исхода я не знаю. Равно как и приговора. Ребята, пока я могу писать, демократы, пожалуйста, простите меня, что я поверила. Я горько раскаиваюсь", – написала Бильченко.

"Это не жизнь, это лагерь на всех уровнях: публичная цензура в печати и науке, цензура в поэзии, дикая азиатчина в семье, несвобода на улице, невозможность сказать правду о войне", – добавила она.

Бильченко связывает задержание с чтением стихов

Бильченко назвала российскую жизнь лагерем и заявила о цензуре в поэзии

Какие стихи Бильченко писала до Майдана

В 2010–2013 годах Бильченко жила и работала в Киеве. Она писала и читала со сцены русскоязычные стихи, связанные с рок-культурой и андеграундом, переводила произведения украинских поэтов на русский и занималась теорией и историей культуры.

Бильченко основала в Киеве литературно-поэтическую студию для начинающих и уже известных авторов. Она писала и на украинском: такие стихи вошли в антологию "Літпошта" в 2009 году. В том же году издательство "Український клуб" выпустило её поэтический сборник "Моя революція", сообщает "Буквоїд".

Два примера её стихов того периода – произведения 2010 и 2011 годов. Одно из них посвящено Оранжевой революции и написано за несколько лет до Революции достоинства.

Бильченко написала это стихотворение в Одессе в ноябре 2011 года

Бильченко обращалась к теме Майдана в стихах уже в 2010 году

От участия в Революции достоинства до поддержки российской агрессии

В 2014 году Бильченко участвовала в Революции достоинства, а её стихи вошли в несколько сборников и антологий того времени.

В 2018 году она публично пожалела о своём участии в Евромайдане. Она также выступала с чтением стихов в России.

В июле 2021 года Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова уволил Бильченко за антиукраинские высказывания и использование языка вражды. В конце того же года она переехала в Россию и получила российское гражданство. После начала полномасштабного вторжения Бильченко появилась на мероприятии в Пушкино в футболке с символом Z.

Позднее, по сообщениям медиа и ее собственных сообщений в соцсетях, в самой России Бильченко неоднократно сталкивалась с травлей со стороны российских пропагандистов и Z-блоггеров. Она публично жаловалась, что ее "использовали и выбросили".

В Украине Бильченко сообщили о подозрении в государственной измене. По версии следствия, с февраля 2022 года она, находясь в России, вербовала людей для сбора сведений о расположении и перемещениях украинских военных в Киеве и Киевской области.

Как сообщал "Телеграф", в России предательницу Украины Татьяну Монтян признали виновной в публичных призывах к "экстремизму". Поводом стали ее слова о тех, кто скрывает в РФ реальные проблемы на фронте.