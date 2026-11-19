На церемонию прощания пришли военные и гражданские

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В четверг, 19 ноября, на Национальном военном мемориальном кладбище с почестями похоронили 18 военных, которые погибли, защищая Украину. К сожалению, их имена остаются неустановленными.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил траурную церемонию. На фотографии он показал, как проходило прощание с героями.

Погребение проходило в соответствии с военным церемониалом. Военные в парадной форме с почестями пронесли тела героев по аллее кладбища. Собравшиеся отдавали честь павшим защитникам.

Погребальная процессия прошла по аллее мемориального кладбища. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Погибшим отдали военную честь, когда мимо строя пронесли гробы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Кроме военных, с героями пришли проститься и гражданские. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На церемонию принесли красные гвоздики. Военные на коленях прощались с погибшими побратимами. Другие военные отдавали честь у захоронений, отмеченных белыми крестами с трезубцем и надписью "Неизвестный защитник Украины".

На прощание с защитниками принесли красные гвоздики. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Могилы неизвестных защитников Украины отмечены белыми крестами. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В знак уважения к павшим побратимам возле могил возложили цветы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Военные почтили павших возле мест захоронения. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Церемонию прощания проводил военный капеллан. Он молитвами провожал защитников Украины в последний путь.

В ходе церемонии о погибших помолились. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Участники прощания прошли по аллее мимо военных захоронений. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На общем плане кладбища видны места, подготовленные для захоронений. Они расположены рядом с рядами уже установленных белых крестов. Визуально заметно, что кладбище постоянно увеличивается.

Места для погребений подготовили рядом с другими могилами защитников. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова об открытии Северного моста в Киеве после российских обстрелов.