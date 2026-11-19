Кладбище Героев под Киевом становится все больше (репортаж Яна Доброносова)
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На церемонию прощания пришли военные и гражданские
В четверг, 19 ноября, на Национальном военном мемориальном кладбище с почестями похоронили 18 военных, которые погибли, защищая Украину. К сожалению, их имена остаются неустановленными.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил траурную церемонию. На фотографии он показал, как проходило прощание с героями.
Погребение проходило в соответствии с военным церемониалом. Военные в парадной форме с почестями пронесли тела героев по аллее кладбища. Собравшиеся отдавали честь павшим защитникам.
На церемонию принесли красные гвоздики. Военные на коленях прощались с погибшими побратимами. Другие военные отдавали честь у захоронений, отмеченных белыми крестами с трезубцем и надписью "Неизвестный защитник Украины".
Церемонию прощания проводил военный капеллан. Он молитвами провожал защитников Украины в последний путь.
На общем плане кладбища видны места, подготовленные для захоронений. Они расположены рядом с рядами уже установленных белых крестов. Визуально заметно, что кладбище постоянно увеличивается.
Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова об открытии Северного моста в Киеве после российских обстрелов.