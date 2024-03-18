Зато "сняла порчу": на Тернопольщине женщина отдала 180 тысяч "гадалке" из интернета
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Правоохранители напомнили, что доверять незнакомцам в интернете не стоит
Жительница Тернопольского района отдала 180 тысяч гривен мошеннице, которая представилась гадалкой, за решение "личных проблем". Но когда это предсказуемо не принесло никакого результата, она все же обратилась к полиции.
Как говорится в сообщении областной полиции, женщина увидела объявление от незнакомки в мессенджере Telegram о предоставлении услуг по снятию "порчи" и решила написать ей по этому поводу.
Мошенница общалась с "клиенткой" в течение трех месяцев и за каждый сеанс просила определенную сумму денег. В конечном итоге "снятие порчи" обошлось женщине в 180 тысяч гривен.
Правоохранители в очередной раз предупредили, что не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают снять "порчу" или "очистить карму" и уж тем более не стоит перечислять им деньги.
"Не существует никакой магической пилюли, которая решит все ваши проблемы и предотвратит жизненные проблемы. Тем более это не сделает фейковое лицо из Интернета. Размещая такие объявления, мошенники преследуют одну цель– выманить у вас только деньги", — напоминают в полиции.
Если же кто-то все же попался на крючок, то ему стоит обращаться в полицию.
Как сообщалось ранее, в Одесской области мошенницы таким образом "развели" доверчивую женщину с больным ребенком на 120 тысяч гривен.