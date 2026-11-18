Квартирный и домовой счетчики по-разному влияют на сумму начислений

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Владельцы квартир могут получать квитанции за отопление, даже если месяцами не живут в жилье и не включают батареи. Причина – особенности начисления платы за централизованное тепло.

На сумму в счете влияют наличие счетчиков, площадь жилья и расходы на отопление общих помещений. "Телеграф" расскажет, почему пустая квартира не освобождает от оплаты и можно ли избежать таких начислений.

За что платят, когда дома никого нет

Отопление многоэтажного дома не ограничивается батареями в комнатах. Тепло расходуется на подъезды, лестничные клетки и коридоры, вспомогательные помещения – в частности, подвалы и чердаки. Еще одна составляющая – теплоотдача стояков, трубопроводов и оборудования за пределами квартир, которые обеспечивают доставку тепла по дому. Вместе это общедомовые нужды на отопление – ЗПО.

Эти расходы распределяют между всеми собственниками помещений. Обязанность сохраняется даже у тех, кто законно отключил квартиру от центрального отопления и установил индивидуальное: общая система дома продолжает работать.

В то же время отдельная строка "ЗПО" есть не в каждой платежке. Если все помещения получают центральное отопление и квартирных счетчиков нет, весь объем по общедомовому прибору распределяют пропорционально площади помещений. Общие расходы уже входят в это распределение – поэтому владелец пустой квартиры также получает счет.

Почему квартирный счетчик не гарантирует нуля

Общедомовой счетчик фиксирует все тепло, поступившее в здание. Квартирный помогает определить объем тепла на обогрев конкретного жилья, но к нему добавляется доля общедомовых нужд. Для квартир без собственного прибора учета в таком доме потребление определяют расчетным путем.

Общедомовой прибор учитывает все полученное тепло, в том числе расходы на общие помещения и систему отопления Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для жилья с индивидуальными счетчиками Методика № 315 предусматривает минимальную долю потребления – не менее 50% от среднего потребления тепла на 1 м² в доме. Если показания ниже этого порога, разницу доначисляют. Объяснение простое: даже при закрытых батареях квартира получает тепло от стояков и соседних помещений.

Для квартир без счетчиков Методика также предусматривает верхний предел потребления. Он ограничивает объем тепла, перераспределяемого между такими потребителями, когда соседи со счетчиками существенно сокращают собственное потребление.

Если же общедомового счетчика еще нет, применяют норму, установленную органом местного самоуправления, разъясняет НКРЭКУ. Исполнитель услуги ежемесячно корректирует ее с учетом фактического количества часов подачи тепла и среднемесячной температуры наружного воздуха.

Как определяют долю тепла на весь дом

Если в доме без поквартирных счетчиков есть помещения с индивидуальным отоплением, ОПУ выделяют отдельно. Потребители, подключенные к центральному отоплению, оплачивают обогрев квартиры и общие нужды. Отключенные – ОПУ, а при наличии соответствующего начисления также тепло от транзитных трубопроводов.

Объем общих нужд определяют по проектным данным дома или результатам энергоаудита. Если необходимых данных о площадях общих помещений и/или трубопроводах нет, применяют упрощенный метод:

для домов высотой 1–5 этажей это 25% общего объема тепла на отопление;

для домов высотой 6–10 этажей – 20%;

свыше 10 этажей – 15%.

Например, согласно приведенному предприятием расчету, пятиэтажный дом за месяц потребил 10 Гкал. По упрощенному методу на ЗПО приходится 10 × 25% = 2,5 Гкал, которые распределяют между всеми владельцами пропорционально площади их помещений. Остальные 7,5 Гкал приходятся на отопление квартир, подключенных к центральной системе.

Можно ли не платить, если никто не проживает

Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" позволяет при определенных условиях не оплачивать отдельные коммунальные услуги, если жильцы отсутствуют более 30 календарных дней и могут документально это подтвердить. Однако централизованное отопление является исключением. Как объясняет НКРЭКУ, правило о неоплате за период временного отсутствия на эту услугу не распространяется.

В домах до пяти этажей на общедомовые нужды может приходиться четверть тепла Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если сумма в квитанции кажется слишком большой, владелец может обратиться к поставщику и попросить подробный расчет. В частности, стоит проверить показания счетчиков, площадь квартиры и правильность распределения общедомовых расходов.

Как сообщал "Телеграф", постановление правительства, действующее с 1 января 2026 года, предусматривает автоматический перерасчет платы за отсутствующее отопление.