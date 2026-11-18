К оценке инженерного решения просят привлечь специалистов по мостостроению

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В Киеве подали петицию об установке временных опор под пролетами вантовых мостов. Они должны подстраховать конструкции в случае повреждения от ударов.

Предложение подал Тарас Палашинский. Автор предлагает рассмотреть проектирование и установку страхующих конструкций под русловыми и береговыми пролетами. Речь идет об инженерных опорах по принципу монтажных башен из металлических труб и ферм, которые используют при строительстве мостов.

Обращение о страхующих опорах зарегистрировали под номером 14618

По замыслу Палашинского, в случае критического повреждения вант пролет должен осесть на заранее подготовленные опоры. Автор рассчитывает, что это поможет сохранить дорожное полотно и быстрее вернуть мост в эксплуатацию.

"Прошу Киевскую городскую государственную администрацию совместно с профильными инженерными институтами (в частности, специалистами по мостостроению) провести технико-экономическое обоснование возможности установки таких страховочных опор на стратегических мостах столицы", – говорится в петиции.

Отметим, после ночной атаки 17 ноября Южный и Северный мосты полностью закрывали для транспорта. На других переправах изменили организацию движения, и столица оказалась в пробках. Утром 18 ноября по Северному мосту пропускали только общественный транспорт.

Почему вантовым мостам нужна дополнительная поддержка

В обращении автор объясняет уязвимость вантовых конструкций: большие пролеты удерживает система стальных тросов – вантов, а нагрузка распределяется благодаря балансу их натяжения по обе стороны пилона. Палашинский описывает два риска в случае повреждения или обрыва группы вантов: падение пролетного строения в воду из-за потери опоры и разрушение пилона из-за резкого дисбаланса сил натяжения. По его замыслу, поддержка пролета снизу снимет критическую нагрузку с уцелевших вантов и убережет пилон.

Возможность применения временных опор в случае повреждения вантов ранее описывали и эксперты, отмечая, что подобные конструкции использовали на Подольско-Воскресенском мосту. Однако нужны желание, средства и техническая экспертиза.

Сколько подписей нужно для рассмотрения петиции

Чтобы электронную петицию рассмотрели власти Киева, она должна набрать 6000 подписей. Сбор поддержки продолжается на сайте электронных петиций Киевского городского совета.

Как сообщал "Телеграф", защитить мосты от ударов сложно. Российские дроны могут угрожать вантам, хотя у переправ есть запас прочности.