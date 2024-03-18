Зате "зняла пороби": на Тернопільщині жінка віддала 180 тисяч "ворожці" з інтернету

Правоохоронці нагадали, що довіряти незнайомцям в інтернеті не варто

Мешканка Тернопільського району віддала 180 тисяч гривень шахрайці, яка представилася ворожкою, за вирішення "особистих проблем". Але коли це передбачувано не дало жодного результату, вона все ж таки звернулася до поліції.

Як йдеться у повідомленні обласної поліції, жінка побачила оголошення від незнайомки в месенджері Telegram про надання послуг зі зняття "поробів" і вирішила написати їй із цього приводу.

Шахрайка спілкувалася із "клієнткою" протягом трьох місяців і за кожен сеанс просила певну суму грошей. Зрештою "зняття поробів" обійшлося жінці у 180 тисяч гривень.

Правоохоронці вкотре попередили, що не варто довіряти незнайомцям, які пропонують зняти "пороби" або "очистити карму" і тим більше не варто перераховувати їм гроші.

"Немає магічної пігулки, яка вирішить всі ваші проблеми та відверне життєві негаразди. Тим паче, це не зробить фейкова особа з Інтернету. Розміщуючи такі оголошення, шахраї мають на меті одне – виманити у вас лише гроші", — нагадують у поліції.

Якщо ж хтось все ж таки попався на гачок, то йому варто звертатися до поліції.

Як повідомлялося раніше, на Одещині шахрайки таким чином "розвели" довірливу жінку з хворою дитиною на 120 тисяч гривень.