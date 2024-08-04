Остались лишь лужи: из-за пересыхания Днепра массово гибнет рыба (видео)

Главная река Украины сейчас выглядит не лучшим образом

После разрушения Каховской ГЭС нормальное течение Днепра в Запорожской области было нарушено. Это привело к тому, что река местами практически полностью пересохла.

Местные жители также сообщают, что в пересыхающей реке наблюдается мор рыбы. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

Помимо подрыва Каховской ГЭС на уровень воды также повлияла аномальная жара, из-за которой река пересыхает быстрее.

Также экологи высказывают мнение, что течение не может двигаться естественным образом из-за искусственных водохранилищ, что в целом негативно влияет на состояние Днепра.

Местные жители наблюдали ситуацию, когда из-за обмеления в районе ДнепроГЭС электростанция смогла работать на предельном уровне своей возможности.

Как сообщалось ранее, экстремальная жара привела не только к пересыханию Днепра, но и к проблемам по всей Украине. Например, в Киеве в Подольском районе из-за этого полностью высохло озеро Синее. Даже прошлогодние заявления властей о подготовке к его восстановлению не спасли водоем. Впрочем, бытует мнение, что причиной пересыхания могло стать строительства жилого массива поблизости, что нарушило течение подземных и поверхностных вод.