Залишилися лише калюжі: через пересихання Дніпра масово гине риба (відео)

Головна річка України зараз виглядає не найкращим чином

Після руйнування Каховської ГЕС нормальний перебіг Дніпра у Запорізькій області було порушено. Це призвело до того, що річка місцями майже повністю пересохла.

Місцеві жителі також повідомляють, що в річці, що пересихає, спостерігається мор риби. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Крім підриву Каховської ГЕС, на рівень води також вплинула аномальна спека, через яку річка пересихає швидше.

Також екологи висловлюють думку, що течія не може рухатися природним чином через штучні водосховища, що загалом негативно впливає на стан Дніпра.

Місцеві жителі спостерігали ситуацію, коли через обміління у районі ДніпроГЕС електростанція змогла працювати на граничному рівні своєї можливості.

Як повідомлялося раніше, екстремальна спека призвела не лише до пересихання Дніпра, а й до проблем по всій Україні. Наприклад, у Києві в Подільському районі через це повністю висохло озеро Синє. Навіть торішні заяви влади про підготовку до його відновлення не врятували водоймище. Втім, існує думка, що причиною пересихання могло стати будівництво житлового масиву поблизу, що порушило перебіг підземних та поверхневих вод.