Выборочный мор? В акватории Днепра массово гибнет рыба, экологи говорят о странностях (видео)

Причины гибели до сих пор не известны

Над Днепром нависла угроза экологической катастрофы, связанная с массовым мором рыбы. Происходит это вдоль правого берега реки между Алексеевкой и Никольским.

Об этом сообщает эколог Вадим Манюк. По его словам, в этой катастрофе немало странностей.

Во-первых, гибнет не вся рыба, а избирательно один из видов. И произошло это не за один день, первые трупы начали всплывать еще 15 июня. Во-вторых, причина гибели до сих пор не известна.

"Экологическая катастрофа у Днепровых Порогов. Только из Никольского-на-Днепре поступила информация о массовом море сомов на Днепре. Десятки, а может и сотни уже полуразложенных трупов сомов покрывают поверхность акватории", — говорит эколог.

Для установления причин мора и урегулирования его последствий будет привлечена рыбинспекция, которая должна расставить все точки над "і".

"Как версия не вовремя потрясен ятер ", – комментирует один из пользователей соцсети.

Это уже не первый рыбный мор в июне в Украине, ведь в заповеднике Хортица в Запорожье также погибла рыба. Однако там одной из причин называют отсутствие сообщения озера с рекой Днепр из-за подрыва Каховской ГЭС.

Отмечается, что в озере Качино в пойме острова Хортица зафиксировали гибель 57 щук и 1 сома. В водоеме экоинспекторы обнаружили, что уровень растворенного кислорода ниже нормы в 2 раза.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области при расчистке озера водолаза атаковал неизвестный монстр.