В Украину вернется аномальная жара: уже известны даты

Синоптик сказала, когда температура снова будет достигать +40 градусов

В Украину в середине августа вернется сильная жара, которая была на протяжении июля. Температура воздуха может достигать +37 градусов, а в некоторых местах даже выше.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала метеоролог и телеведущая Наталья Диденко. По ее словам, пока это только предварительный прогноз.

"В Украину через неделю, ориентировочно с 13-14 августа, вернется сильная жара. Температура воздуха может достигать +32+37 градусов, кое-где выше. Здесь на прогностической карте на 15 августа даже появились +40 градусов (см. карту)", — подчеркнула Диденко.

Она добавила, что ослабление жары, вероятно, произойдет 19 августа.

"Еще раз подчеркиваю — прогноз ориентировочный, преждевременность слишком велика, однако пусть прогноз не сбудется, но подготовиться и подумать никогда не помешает", — подытожила синоптик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой погоды следует ожидать в течение августа. Согласно их прогнозам, в этом месяце уже ожидается спад температуры.