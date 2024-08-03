Обещания властей не спасли: озеро Синее в Киеве полностью высохло (фото, видео)

Водоем превратился в пустырь с сорняками

Синее озеро в Киевской области на Подольском районе полностью высохло. Даже прошлогодние заявления властей о подготовке к его восстановлению не спасли водоем.

В сети уже публикуют видео пустыря, на месте которого два года назад было озеро Синее.

"Синее озеро уничтожено окончательно...", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что на территории водоема теперь пустырь с небольшой лужей, поросший травой. Заметим, что сорняка достаточно много, то есть водоем уже долгое время пересохший.

Напомним, что летом 2023 года озеро начало пересыхать. Тогда в сети основной причиной называли строительство новой многоэтажки вблизи и подземного паркинга в ней, что могло повлиять на подземные воды.

В августе того же года власти Киева начали подготовку к началу работ по расчистке и благоустройству обмелевшего озера Синее. Но, несмотря на громкие заявления и обещания, в августе 2024 года водоем полностью пересох. Если в прошлом году на кадрах хоть виднелись небольшие очаги воды, то сейчас же — пустырь с лужей, поросший сорняком.

Озеро Синее до обмеления

В то же время, по данным Киевской городской государственной администрации (КГГА), причины обмеления озера Синее в Подольском районе столицы носят природный и техногенный характер. К первым относится повышение температуры воздуха (а следовательно рост испарения) и заиление источников питания. К причинам техногенного характера — водопонижение вследствие строительства жилого массива и автомобильных дорог, которые стали искусственным препятствием для подземных и поверхностных вод.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в киевском озере выловили огромную рыбу. На Позняках рыбалке удалось поймать большого толстолоба.