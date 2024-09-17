Без кафе и музыкантов: в Крыму снесли одно из популярных туристических мест (видео)

Пользователи сети отметили, что такая набережная хорошо подойдет для десантирования войск НАТО

Российские захватчики продолжают наводить свои порядки на оккупированных территориях. Например, в Коктебеле (Крым) они практически полностью снесли строения на набережной, которая ранее была популярным местом среди туристов.

Видеозаписью поделилась местная блогер Ольга Мельникова в своем Instagram. По ее словам, на этом месте раньше были многочисленные кафе, а также выступали музыканты.

Теперь же на этом месте скорее всего появится набережная. К настоящему времени там не осталось ни одного заведения общественного питания.

Также она показала "самую оживленную торговую улицу", на которой после обновления не видно ни души.

Пользователи сети в свою очередь отметили, что наверняка это место станет выглядеть намного более красиво, когда полуостров вернется под контроль Украины. Поэтому они посоветовали ждать ВСУ.

Другие же отметили, что некоторые заведения там снесли года три назад и с тех пор никакие работы там не начинались.

Как сообщалось ранее, проблемы на полуострове наблюдаются и в более распиаренных местах. Например, на мосте через Керченский пролив недавно заметили целые секции, которые начали "сыпаться".