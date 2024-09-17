Без кафе та музикантів: у Криму знесли одне з найпопулярніших туристичних місць (відео)

Користувачі мережі зазначили, що така набережна добре підійде для десантування військ НАТО

Російські загарбники продовжують наводити свої порядки на окупованих територіях. Наприклад, у Коктебелі (Крим) вони практично повністю знесли будівлі на набережній, яка раніше була найпопулярнішим місцем серед туристів.

Відеозаписом поділилася місцева блогерка Ольга Мельникова у своєму Instagram. З її слів, на цьому місці раніше були численні кафе, а також виступали музиканти.

Тепер на цьому місці швидше за все з’явиться набережна. На цей час там не залишилося жодного закладу громадського харчування.

Також вона показала "найжвавішу торгову вулицю", на якій після оновлення не видно жодної душі.

Користувачі мережі своєю чергою відзначили, що напевно це місце виглядатиме набагато красивіше, коли півострів повернеться під контроль України. Тому вони порадили чекати на ЗСУ.

Інші ж зазначили, що деякі заклади там знесли років зо три тому і відтоді ніякі роботи там не розпочиналися.

Як повідомлялося раніше, проблеми на півострові спостерігаються і в більш розпіарених місцях. Наприклад, на мосту через Керченську протоку нещодавно помітили цілі секції, які почали "сипатися".