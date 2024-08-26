Почти пустые пляжи и нечистоты в море: как выглядит курорт Феодосия под оккупацией (фото, видео)

Местные жалуются на загрязненное море

Многие популярные украинские курорты оказались под российской оккупацией. Это касается и временно оккупированного Крыма, в частности, Феодосии.

До оккупации в 2014 году этот курорт был очень популярен среди украинцев. Он славился своими великолепными пляжами.

И хотя российские оккупационные власти Крыма уверяют, что в этом году идет успешный туристический сезон, на многочисленных фото и видео из Феодосии видно, что это далеко не так. В частности, можно заметить, что даже несмотря на хорошую погоду, пляжи на этом курорте почти пустые.

Также стоит отметить плохую экологическую ситуацию в Феодосии. Здесь, как и на других курортах Крыма, остро стоит проблема с загрязнением рек.

Как сообщают местные жители в соцсетях, в реку Байбуга неконтролируемо сливают канализационные стоки. После этого загрязненная вода попадает в Феодосийский залив Черного моря в черте города.

Учитывая эту ситуацию, не удивительно, что пляжи города практически пусты. И россияне не реагируют на проблему, несмотря на то, что местные жалуются на постоянный слив канализации в море.

Так, 4 июля на канализационном коллекторе в Феодосии произошла авария. В связи с этим на пляжах города вводили запрет на купание и занятие водными видами спорта.

Феодосия на карте

Ранее "Телеграф" писал, как изменился украинский курорт "Железный Порт" за два года российской оккупации. Поселок до войны был заполнен туристами.