Крымский мост "устал": партизаны показали любопытные фото

У крымского моста серьезные проблемы

Украинские атаки на российский мост через Керченский пролив в оккупированном Крыму не прошли без последствий. Хоть захватчики пытаются привести его в порядок, однако следы разрушения конструкций в некоторых местах заметны невооруженным глазом.

Об этом сообщает telegram-канал крымского партизанского движения "АТЕШ". Там показали фото того, что любимому мосту главы Кремля Владимира Путина срочно нужен ремонт.

"В результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей. Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания", — говорится в сообщении.

Также партизаны отмечают, что в Крыму продолжает уменьшаться количество комплексов противовоздушной обороны, что делает мост более уязвимым для новых атак.

Стоит отметить, что на днях спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона новостей, что россияне стягивают в Крым системы ПВО отовсюду, откуда могут. По его словам, они даже везут туда выставочные образцы.