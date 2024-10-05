В Сумах СБУ устроила масштабные проверки: что ищут

Что происходит в Сумах

В Сумах представители Службы безопасности Украины проведут контрразведывательные мероприятия. Также к этому будут привлечены сотрудники Нацполиции, Военной службы правопорядка и Нацгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram. Отмечается, что действия пройдут по всему городу.

"Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предотвращение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Во время мероприятий могут быть перекрыты некоторые улицы как для автомобилей, так и для пешеходов. Также сотрудники силовых служб могут проводить осмотры автомобилей, проверять документы граждан или посещать места общего пользования. При возникновении подозрений, могут проводиться дополнительные проверки.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", — сообщили в спецслужбе.

Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила большую группировку, которая помогала мужчинам избегать службы в армии. В Киевской и Харьковской областях задержали 14 человек, причастных к этому делу.