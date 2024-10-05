У Сумах СБУ влаштувала масштабні перевірки: що шукають

Що відбувається у Сумах

У Сумах представники Служби безпеки України проведуть контррозвідувальні заходи Також до цього буде залучено співробітників Нацполіції, Військової служби правопорядку та Нацгвардії.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram. Наголошується, що дії пройдуть по всьому місту.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Під час заходів можуть бути перекриті деякі вулиці як для автомобілів, так пішоходів. Також співробітники силових служб можуть проводити огляди автомобілів, перевіряти документи громадян чи відвідувати місця загального користування. У разі виникнення підозр, можуть проводитися додаткові перевірки.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", — повідомили у спецслужбі.

Як повідомлялося раніше, СБУ викрила велике угруповання, яке допомагало чоловікам уникати служби в армії. У Київській та Харківській областях затримали 14 осіб, причетних до цієї справи.