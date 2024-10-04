Мошенник-ухажер выманил у украинки 140 тысяч гривен: как ему это удалось

Полиция проводит расследование

Для жительницы Ровенской области знакомство с мужчиной в соцсети закончилось потерей немалой суммы денег. Она так и не смогла объяснить, как попала на крючок афериста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины. Отмечается, что женщина призналась стражам порядка, что знала о таком виде мошенничества.

По данным полиции, месяц назад в одной из социальных сетей она познакомилась с мужчиной, который якобы проживает за границей. Он сообщил, что планирует переезжать в Украину и хочет отправить ей свои вещи, ценное имущество и деньги. Он также рассказал, что хочет переслать подарки для нее.

Женщина согласилась, а через некоторое время ей позвонили неизвестные и сказали, что нужно уплатить пошлину стоимостью 60 тысяч гривен. Кроме того, дополнительную плату из-за большого веса посылки.

В результате она перечислила 140 тысяч гривен на счета украинских банков. Но после этого вещи так и не приехали, а "иностранец" перестал выходить на связь.

По факту мошенничества правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Полицейские призвали украинцев быть осмотрительными и не доверять незнакомцам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 46-летняя жительница Ивано-Франковска добровольно перечислила 2 миллиона грн "поклоннику из Британии", потому что тот обещал ей романтические отношения. Их переписка длилась неделю.