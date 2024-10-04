Подпольные типографии и липовые печати: СБУ задержала банду, которая помогала откосить от мобилизации
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Подавали в военкоматы фальшивые документы и справки
СБУ разоблачила большую банду, которая помогала мужчинам избегать армии. В Киевской и Харьковской областях задержали 14 человек, причастных к этому делу.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В ходе обысков нашли более тысячи фальшивых медицинских справок и военных документов. Также обнаружили 250 поддельных печатей и штампов, а еще деньги, которые, скорее всего, дельцы получили нечестным путем.
Оказалось, что фигуранты дела помогали избегать призыва, делая ложные документы от военных врачей. Они даже устроили в своих домах маленькие типографии, где делали подделки о непригодности к службе из-за плохого здоровья.
Эти фальшивые бумаги затем подавали в военкоматы, чтобы снять людей с учета. За такую "помощь" брали от 8 до 12 тысяч долларов с человека. В общей сложности так собрали более 40 миллионов гривен. Чтобы найти клиентов, дельцы использовали свои связи даже среди военных, которые хотели незаконно уйти со службы. СБУ собрала доказательства против этих людей и задержала дома.
В настоящее время всем 14 задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям:
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что топ-менеджера "Энергоатома" задержали на крупной взятке. Журналист-расследователь рассказал подробности дела.