Стало известно, сколько точно денег нашли у ставшей мемом топ-чиновницы МСЭК

Женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно

Государственное Бюро расследований сообщило о задержании руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы по подозрению в незаконном обогащении на миллионы долларов. ГБР не назвало имя задержанной, однако по описанию обстоятельств понятно, что это Татьяна Крупа, у которой дома 4 октября нашли большую сумму денег.

В ДБР также назвали точную сумму денег, которую нашли дома у чиновницы и ее родственников во время обысков. Речь идет о значительных средствах и других ценностях:

почти 5 млн 244 тыс. долларов США,

300 тыс. евро,

свыше 5 млн грн,

брендовые украшения и драгоценности.

"Женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рабочем кабинете Татьяны Крупы было обнаружено 100 тысяч долларов США. Также там нашли ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Руководители Хмельницкого МСЭК сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Офисе генпрокурора добавили, что деньги, найденные при обысках, фигурантка не внесла в свои ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления. Они изъяты, признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в банк. Прокурор внес в суд ходатайство об аресте этих средств.

"Проверяются основания приобретения родственниками подозреваемого большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за границей почти с 2,3 млн долларов США", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" публиковал свежие мемы на фото мужа Крупы, лежащего на кровати, заваленной пачками долларов. Некоторые из них очень смешные.