В Славянске закрывают школы и отменяют мероприятия: что происходит

Город находится в 25 километрах от фронта

В Славянске (Донецкая область) отменяют публичные мероприятия и закрывают школы. Причиной называется ухудшение ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в распоряжении начальника Славянской городской администрации Вадима Ляха. Отмечается, что меры вводятся ради недопущения чрезвычайных ситуаций на территории города.

Под запрет попадает образовательная, культурная и спортивная деятельность с участием несовершеннолетних лиц, если она проводится в офлайн-формате.

Исключением являются мероприятия, в которых участвуют два человека или меньше. Запрет распространяется на все заведения, любой формы собственности.

Как известно, Славянск находится примерно в чуть более, чем 30 километрах от Часового Яра, который в последние месяцы является одной из самых горячих точек фронта. Согласно данным DeepState на 29 ноября, линия фронта проходит в 25 километрах от города.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что горячая фаза войны может быть завершена, если НАТО будет готово взять Украину под свою защиту. При этом он может обещать, что в этом случае оккупированные территории будут возвращены дипломатическим путем.