Россияне взяли под контроль еще три населенных пункта в Донецкой области: что сейчас происходит на фронте (карта боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Идет 1011-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 29 ноября, до 22:00, на фронте произошло 172 боевых столкновения. Россияне оккупировали три населенных пункта в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Желтое (Покровское направление), Пустынку и Раздольное. Также российская армия продвинулась возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкиного и Курахово.

"Ситуация на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях остается напряженной — враг сосредотачивает там основные наступательные усилия", — сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем строительстве по состоянию на 22:00 29 ноября.

Больше всего российских атак было на Кураховском направлении — захватчики предприняли 43 попытки продвинуться вперед. Большинство боев шло у Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

На Покровском направлении за неполные сутки россияне 34 раза атаковали наши позиции. Они пытались продвинуться в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Млечное, Новый Труд и Желтое.

"При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время (22:00 29 ноября, — ред.), составили 497 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевых бронированных машин, артиллерийская система, три пункта управления БпЛА и 12 единиц автомобильной техники противника, также два автомобиля и две артиллерийские системы наши защитники повредили", — добавили в Генштаб.

На Времевском направлении россияне 24 раза штурмовали передний край нашей обороны. Бои шли в районе Веселой Рощи, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов прекратить "горячую фазу" войны в обмен на вступление Украины в НАТО. Он предполагает, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если свободная территория Украины будет взята "под зонтик НАТО". Это позволит в будущем договариваться о возвращении оккупированных территорий "дипломатическим путем".