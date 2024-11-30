У Слов’янську закривають школи та скасовують заходи: що відбувається

Місто знаходиться за 25 кілометрів від фронту

У Слов’янську (Донецька область) скасовують публічні заходи та закривають школи. Причиною називається погіршення ситуації із безпекою.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Слов’янської міської адміністрації Вадима Ляха. Зазначається, що заходи запроваджуються задля недопущення надзвичайних ситуацій на території міста.

Під заборону потрапляє освітня, культурна та спортивна діяльність за участю неповнолітніх осіб, якщо вона проводиться в офлайн-форматі.

Винятком є ​​заходи, у яких беруть участь двоє чи менше. Заборона поширюється на всі заклади будь-якої форми власності.

Як відомо, Слов’янськ знаходиться приблизно трохи більше ніж за 30 кілометрів від Часового Яру, який в останні місяці є однією з найгарячіших точок фронту. За даними DeepState на 29 листопада, лінія фронту проходить за 25 кілометрів від міста.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський говорив, що гарячу фазу війни може бути завершено, якщо НАТО буде готове взяти Україну під свій захист. При цьому він може обіцяти, що в цьому випадку окуповані території повернуть дипломатичним шляхом.