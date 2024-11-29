Зеленский готов остановить войну взамен на членство в НАТО
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Он хочет сделать это быстро
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов прекратить "горячую фазу" войны в обмен на вступление в Североатлантический альянс.
Членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям страны при условии, что в приглашении альянса будут признаны международно признанные границы Украины. Такое заявление Зеленский сделал в интервью Sky News.
Президент предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если контролируемая им украинская территория будет взята "под зонтик НАТО", что позволит ему позже договориться о возвращении оставшейся части "дипломатическим путем", – сообщает издание.
В интервью Sky News украинского лидера попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что одним из планов избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может быть передача Киевом территорий, которые Москва забрала у Украины, в обмен на ее вступление в НАТО.
"Зеленский заявил, что членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям страны, чтобы положить конец "горячей фазе войны", при условии, что само приглашение НАТО будет признавать международно признанные границы Украины", – говорится в материале.
Издание отмечает, что глава Украины, по-видимому, согласился с тем, что оккупированные восточные районы страны на данный момент не будут подпадать под такую сделку.
"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда [оккупированные – ред.] территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем", — цитирует Зеленского Sky News.
Как пишет издание, украинский лидер заявил, что прекращение огня необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется" и не захватит еще больше украинской территории.
Он заявил, что НАТО должно "немедленно" прикрыть ту часть Украины, которая остается под контролем Киева, что, по его словам, "очень нужно Украине, иначе он [Путин – ред.] вернется".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не заинтересована в заморозке конфликта с Украиной и все изначальные цели так называемой "СВО" должны быть обязательно достигнуты. При этом президент РФ якобы готов вступать в переговоры по Украине.