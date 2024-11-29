Зеленский готов остановить войну взамен на членство в НАТО

Он хочет сделать это быстро

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов прекратить "горячую фазу" войны в обмен на вступление в Североатлантический альянс.

Членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям страны при условии, что в приглашении альянса будут признаны международно признанные границы Украины. Такое заявление Зеленский сделал в интервью Sky News.

Президент предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если контролируемая им украинская территория будет взята "под зонтик НАТО", что позволит ему позже договориться о возвращении оставшейся части "дипломатическим путем", – сообщает издание.

В интервью Sky News украинского лидера попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что одним из планов избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может быть передача Киевом территорий, которые Москва забрала у Украины, в обмен на ее вступление в НАТО.

"Зеленский заявил, что членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям страны, чтобы положить конец "горячей фазе войны", при условии, что само приглашение НАТО будет признавать международно признанные границы Украины", – говорится в материале.

Издание отмечает, что глава Украины, по-видимому, согласился с тем, что оккупированные восточные районы страны на данный момент не будут подпадать под такую ​​сделку.

Карта Украины с линией фронта

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда [оккупированные – ред.] территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем", — цитирует Зеленского Sky News.

Как пишет издание, украинский лидер заявил, что прекращение огня необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется" и не захватит еще больше украинской территории.

Он заявил, что НАТО должно "немедленно" прикрыть ту часть Украины, которая остается под контролем Киева, что, по его словам, "очень нужно Украине, иначе он [Путин – ред.] вернется".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не заинтересована в заморозке конфликта с Украиной и все изначальные цели так называемой "СВО" должны быть обязательно достигнуты. При этом президент РФ якобы готов вступать в переговоры по Украине.