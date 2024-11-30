"Путин не вся Россия": при каких условиях Кремль пойдет на уступки, рассказал украинский генерал

Сейчас все больше россиян начинают осознавать бессмысленность войны против Украины

Россия может пойти на уступки и согласиться на мир с Украиной при определенных условиях. Но нужно знать, готов ли к этому лидер РФ Владимир Путин.

Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, почетный председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский в интервью OBOZ.UA.

"Безусловно, Россия пойдет на уступки только под давлением, когда она будет вынуждена. Я не знаю, готов ли к этому Путин, но Путин не вся Россия. Убежден, что у России есть здравые силы", — говорит генерал-лейтенант.

По его словам, многие соцопросы показывают, что сейчас все больше россиян начинают осознавать бессмысленность войны против Украины. Открыть глаза на правду помогают колоссальные потери личного состава и материальный ущерб, который терпит РФ.

"Нужна только умелая политика Украины – дипломатическая, военная – консолидированная со странами Запада и с другими государствами, осознающими угрозы возникновения третьей мировой войны или ядерной войны. Человечество должно беспокоиться о своем будущем", — говорит эксперт.

Он отмечает, что люди до сих пор не видят трезво той угрозы, которую сегодня для земли, для ее населения составляют боевые действия. Речь идет и об экологических, и об экономических последствиях.

"Нужно разъяснять обществу, что эта война кроме фашистских амбиций со стороны российских властей, ничего другого для планеты не несет", — объясняет Скипальский.

Напомним, что военный эксперт заявил о зацикленности Путина на войне с Украиной, сравнив ее с одержимостью Адольфа Гитлера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский готов остановить войну в обмен на членство в НАТО.