На Драгобрате погиб лыжник: что повлекло за собой трагедию

Смертельный отдых: в горах погиб 48-летний мужчина

3 марта во время катания на лыжах в Карпатах произошла трагедия. 48-летний мужчина из Киева сорвался с карниза недалеко от горнолыжного подъемника "Карпатская чайка" на курорте "Драгобрат".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. В 14:45 спасатели получили вызов о случившемся. На место отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения села Квасы. В 15:10 они обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Транспортировать погибшего удалось только в 19.00, после чего его передали работникам полиции в урочище Свидовец. Причины падения и обстоятельства трагедии выясняются.

Спасатели напоминают правила безопасности для лыжников:

Не выезжайте за пределы маркированных трасс – спуски могут быть небезопасными.

– спуски могут быть небезопасными. Остерегайтесь карнизов и нестабильных склонов , особенно после снегопадов.

, особенно после снегопадов. Всегда информируйте родных о своем маршруте и не катайтесь поодиночке.

и не катайтесь поодиночке. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону 101.

Горные курорты – это не только живописные пейзажи, но и серьезная опасность. Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь!

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