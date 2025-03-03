На Драгобрате погиб лыжник: что повлекло за собой трагедию
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Смертельный отдых: в горах погиб 48-летний мужчина
3 марта во время катания на лыжах в Карпатах произошла трагедия. 48-летний мужчина из Киева сорвался с карниза недалеко от горнолыжного подъемника "Карпатская чайка" на курорте "Драгобрат".
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. В 14:45 спасатели получили вызов о случившемся. На место отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения села Квасы. В 15:10 они обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Транспортировать погибшего удалось только в 19.00, после чего его передали работникам полиции в урочище Свидовец. Причины падения и обстоятельства трагедии выясняются.
Спасатели напоминают правила безопасности для лыжников:
- Не выезжайте за пределы маркированных трасс – спуски могут быть небезопасными.
- Остерегайтесь карнизов и нестабильных склонов, особенно после снегопадов.
- Всегда информируйте родных о своем маршруте и не катайтесь поодиночке.
- В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону 101.
Горные курорты – это не только живописные пейзажи, но и серьезная опасность. Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь!
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