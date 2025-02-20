Это место окутано легендами: как выглядит и как найти самое таинственное озеро в Карпатах

Озеро Журавлиное – это место, которое очаровывает своей красотой, атмосферой и легендами

Озеро Журавлиное, расположенное неподалеку от села Каменка во Львовской области, по праву считается одним из самых мистических озер Украины. Его темные воды, загадочный плавучий островок и многочисленные легенды делают это место особенным и таинственным. Высота, на которой находится озеро, составляет 572 метра над уровнем моря, а дорога к нему проложена каменистой тропинкой, ведущей через живописный лес.

Откуда такое название

По одной версии, озеро получило название Журавлиное из-за того, что здесь росла клюква, а вблизи гнездились журавли. В то же время, его еще называют Мертвым озером, поскольку в водоеме почти не водится живность. Причина этого в процессах гниения органики, из-за которых в воде накапливается углекислый газ и сероводород. Они образуют поднимающиеся на поверхность пузырьки, придавая озеру еще более загадочный вид.

Мертвое озеро в Карпатах Фото: Instagram/kremsagram

Особенностью озера является плавучий островок, образовавшийся из сплетения корней, веток и трав. Он может изменять свое расположение, двигаясь ближе или дальше от берегов. На него лучше не ступать, так как можно легко уйти под воду. А глубину озера до сих пор не удалось точно определить из-за многочисленных подводных препятствий.

Так выглядит озеро с высоты Фото: Instagram/anneta_kors

Какие легенды ходят о Мертвом озере

С Журавлиным озером связано множество легенд. Одна из самых известных говорит, что в его водах живут русалки, завлекающие мужчин на дно. Еще одна из легенд рассказывает о людях, которые когда-то заблудились в этих непроходимых местах и так и не смогли выбраться.

Как добраться до озера

Если вы хотите увидеть это озеро своими глазами, добраться до него можно несколькими способами. Общественным транспортом нужно сначала доехать поездом до Львова, а оттуда автобусом до села Дубина. От автобусной остановки нужно перейти через мост реки Опир к КПП, где необходимо оплатить входной сбор. Далее путь ведет к Каменецкому водопаду, после чего следует двигаться по каменистой тропе вверх. Для тех, кто путешествует личным транспортом, удобнее двигаться по трассе Киев-Чоп, а возле села Дубина повернуть налево, пересечь железнодорожный переезд и мост, после чего продолжить движение до пропускного пункта. Однако следует осторожничать, поскольку дорога после съезда с трассы имеет немало неровностей.