Дополнительные поезда из Киева назначила "Укрзалізниця". Когда начнут курсировать

Они охватят три популярных направления

"Укрзалізниця" назначали дополнительные поезда на несколько популярных направлений. Речь идет о Львове, Трускавце и Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании. Первые поезда начнут курсировать уже с 9 марта.

Поезд №168/167 Львов – Одесса – Львов начнет движение 9 марта, в воскресенье. Он будет отправляться из Львова в 07:26 и прибывать в Одессу в 18:17. В обратном направлении будет выезжать из Одессы в 07:53, прибывать во Львов в 18:23.

Также появится еще один поезд №265/266 из Киева в Одессу. Он будет отправляться 9 марта из столицы, а прибывать в Одессу в 18:08. В обратном направлении в 11:27 отправление из Одессы, прибытие в Киев в 20:42.

"В Карпаты – по чистый воздух и вдохновение 16 и 30 марта отвезет дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец – Киев. Из Киева будет отправляться в 10:16, в Трускавец будет прибывать в 19:37", — сообщили в "Укрзалізниці".

Напомним, что недавно во Львове на вокзале загорелся поезд. Спасатели быстро ликвидировали пожар, пострадавших не оказалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обворованная пассажирка поезда заявила о хамстве вместо помощи. В "Укрзалізнице" уже отреагировали.