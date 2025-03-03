На Драгобраті загинув лижник: що спричинило трагедію
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Смертельний відпочинок: у горах загинув 48-річний чоловік
3 березня під час катання на лижах у Карпатах сталася трагедія. 48-річний чоловік із Києва зірвався з карниза неподалік гірськолижного підйомника "Карпатська чайка" на курорті "Драгобрат".
Про це повідомила пресслужба ДСНС. О 14:45 рятувальники отримали виклик про надзвичайну подію. На місце одразу вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси. О 15:10 вони виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Транспортувати загиблого вдалося лише о 19:00, після чого його передали працівникам поліції в урочищі Свидовець. Причини падіння та обставини трагедії наразі з’ясовуються.
Рятувальники нагадують правила безпеки для лижників:
- Не виїжджайте за межі маркованих трас – спуски можуть бути небезпечними.
- Остерігайтеся карнизів та нестабільних схилів, особливо після снігопадів.
- Завжди інформуйте рідних про свій маршрут і не катайтеся поодинці.
- У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101.
Гірські курорти – це не лише мальовничі пейзажі, а й серйозна небезпека. Дотримання правил безпеки може врятувати життя!
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