На Драгобраті загинув лижник: що спричинило трагедію

Смертельний відпочинок: у горах загинув 48-річний чоловік

3 березня під час катання на лижах у Карпатах сталася трагедія. 48-річний чоловік із Києва зірвався з карниза неподалік гірськолижного підйомника "Карпатська чайка" на курорті "Драгобрат".

Про це повідомила пресслужба ДСНС. О 14:45 рятувальники отримали виклик про надзвичайну подію. На місце одразу вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси. О 15:10 вони виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Транспортувати загиблого вдалося лише о 19:00, після чого його передали працівникам поліції в урочищі Свидовець. Причини падіння та обставини трагедії наразі з’ясовуються.

Рятувальники нагадують правила безпеки для лижників:

Не виїжджайте за межі маркованих трас – спуски можуть бути небезпечними.

– спуски можуть бути небезпечними. Остерігайтеся карнизів та нестабільних схилів , особливо після снігопадів.

, особливо після снігопадів. Завжди інформуйте рідних про свій маршрут і не катайтеся поодинці.

і не катайтеся поодинці. У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101.

Гірські курорти – це не лише мальовничі пейзажі, а й серйозна небезпека. Дотримання правил безпеки може врятувати життя!

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