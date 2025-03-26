Директор и владелец ТРЦ "Happy.mall" в Ровно получили броню от мобилизации: как так получилось

Всего в Ровно девять объектов торговли имеют статус критических

В Ровно директора ТРЦ "Happy.mall" Тараса Максименко забронировали от мобилизации до конца лета вместе с владельцем этого ТРЦ Романом Курисом. При этом сам "Happy.mall" имеет статус критически важного предприятия.

Об этом говорится в материале "Четверта влада". Отмечается, что Курис оказался кумом исполняющего обязанности мэра Ровно Виктора Шакирзяна.

Журналисты обратились за комментарием относительно статуса Максименко к Курису, однако тот ответил, что ничего не знает, хотя упомянул, что у директора ТРЦ есть 77-летняя бабушка, за которой он ухаживает. Сам Максименко отвечать на вопросы СМИ отказался, отметив, что это "не их дело".

Авторы материала не смогли найти информацию о том, кто забронировал бизнесменов, поскольку они это делали через сервис "Дия". Вместе с тем отмечается, что в ТЦК подтвердили информацию о том, что оба забронированы до 23 августа 2025 года как совладелец и директор "Happy.mall".

ТРЦ действительно имеет статус критического, о чем сообщили в Ровенской ОВА.

"Предприятие было определено критически важным на основе критериев, указанных в подпунктах 4, 5, 6 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 №76", — сказали там на запрос журналистов.

Аналитик Николай Салимов объяснил, что компания не имеет долгов по ЕСВ, имеет важное значение для экономики или потребностей местной общины, а также имеет соответствующий уровень зарплаты.

"Критерии определяются отраслевым органом с юрисдикцией по всей Украине или соответствующей ОВА, когда речь идет о значении для определенной общины. В зависимости от того, по каким критериям подходит ООО, оно обращается в соответствующий орган", — сказал он.

В Ровенской ОВА также отметили, что среди объектов торговли действительно девять объектов получили статус критических, среди которых и "Happy.mall". Однако полный список критических предприятий там давать отказались, что по мнению юристки Соломии Яременко не совсем обосновано.

Ранее "Телеграф" писал, что забронированных мужчин могут объявить в розыск. Аннулируют ли бронь в таком случае.