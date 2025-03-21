Кто устроил незаконную свалку в Голосеево? Бывший зять Литвина может быть причастен к мусорным сделкам в Киеве

Кто должен ответить за незаконную свалку в Голосеевском районе столицы

В Киеве, прямо посреди жилого района Голосеевский, долгое время функционирует нелегальная свалка. Обнаружили ее местные жители после того, как вонь от сваленных бытовых отходов стала невыносимой. Инспекторы Государственной экологической инспекции Столичного округа, которых местные вызвали на место, зафиксировали нарушение и даже написали заявление в полицию, по которому было возбуждено уголовное производство. И на этом… пока все.

Побывавший на месте фотокорреспондент "Телеграфа" обнаружил, что сваленный мусор, похоже, пока никто убирать не собирается.

Клоака посреди города

Первыми, как рассказала журналистам одна из местных жительниц, обратили внимание на непонятную вонь жители улицы Бродовская, что в Голосеевском районе столицы. Люди стали переспрашивать друг у друга о причине запаха в местных пабликах, а затем провели собственное расследование, которое и вывело их на груды мусора на обочине Днепровского шоссе.

Жители были шокированы, ведь невыносимая вонь была слышна даже в относительно холодную погоду. Так что нетрудно представить, что бы происходило, если бы на кучи мусора посветило солнце.

Судя по фотографиям, свалка, которую спрятали на обочине Днепровского шоссе, это не просто стихийное место для сброса отходов. Наличие техники и кое-какой инфраструктуры говорит о том, что кто-то здесь устроил бизнес по первичной сортировке мусора.

Об этом же говорится и в новости на сайте Государственной экологической инспекции Столичного региона – там отмечено, что "установлены нарушения в г. Киеве относительно складирования, обработки отходов путем их сортировки и прессования без разрешительных документов ". В целом, по данным ГЭИ, на территории незаконной свалки "обнаружено совершение операций по обработке бытовых отходов ориентировочного объема 𝟰 тыс. м кубических ".

Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov Мусорная свалка в Голосеевском районе. Фото Yan Dobronosov

Как рассказал "Телеграфу" эколог Александр Соколенко, это может говорить об организованном бизнесе – кто-то из дельцов нашел "незаметный" участок на обочине, чтобы использовать его для первичной сортировки мусора.

"Судя по наличию техники, вероятнее всего, это некий теневой бизнес, когда организуется кустарная, под открытым небом, сортировка мусора, который потом складывается в брикеты и сдается куда-то на переработку. Но в любом случае – такие работы не могут выполняться под открытым небом. Потому что это обязательно приведет к загрязнению воздуха и почвы. Во-первых, осадки – оно все гниет. И, во-вторых, солнечный свет, способствующий разложению мусора, в частности пластиков и полимеров. Поэтому все такие работы должны производиться исключительно в помещении", — объясняет эколог.

Мусорная свалка в Голосеевском районе. Видео — Ян Доброносов

На самом деле, по данным Александра Соколенко, таких свалок в Киеве можно насчитать несколько десятков.

"Я думаю, что по Киеву таких свалок пару десятков точно можно насчитать. Особенно если объехать окрестности города Киева и спальные районы, такие, как Позняки или Троещина. Или, например, Оболонь: насколько мне известно, там, уже около 15 лет функционирует большая нелегальная свалка. И там тоже была задействована техника, но мусор не сортировали, а привозили, давали кому-то деньги и его просто закапывали, чтобы он не бросался в глаза. Эта свалка была расположена между детской инфекционной больницей по ул.Богатырской и Днепровской водопроводной станцией", — рассказывает эколог.

Кто ответит за свалку

По данным Госэкоинспекции Столичного округа, по факту выявленных нарушений в Голосеевском районе составлено заявление о совершении уголовного правонарушения и возбуждено уголовное производство. ГЭИ в своей новости не указывает, какой может быть ответственность для организаторов незаконного бизнеса, однако эколог Соколенко считает, что последствия, прежде финансовые, могут быть достаточно значительными.

"Определить размер ущерба будет задачей Национальной полиции, которая будет расследовать соответствующее уголовное производство, будет привлекать специалистов, которые должны будут исследовать морфологический состав и опасность этой свалки. И, на самом деле, уровень штрафов за подобные нарушения на сегодняшний день достаточно высок. В свое время я встречал протоколы экоинспекции по аналогичной свалке в Бориспольском районе Киевской области, и там были начислены убытки более 100 млн грн. Поэтому если будет установлено лицо, которое организовало эту свалку (в Голосеевском районе), то ему придется эти убытки оплатить", — отмечает эколог.

Госэкоинспекция Столичного округа не называет имен или названий компаний или организаций, ответственных за организацию незаконной свалки в Голосеевском районе. "Телеграф" обратился к ГЭИ за комментарием по этому вопросу и получил обещание, что подробности этого дела вскоре будут обнародованы.

Между тем, чтобы установить, кто может быть причастен к организации свалки, редакция решила исследовать координаты, где она расположена (50.338636, 30.541397), обнародованные Госэкоинспекцией.

Ориентировочная география свалки в Голосеевском районе, сравнительные данные GoogleMaps и kadastr.live

Пока можно говорить о том, что свалка может быть расположена в пределах сразу трех земельных участков. Первый из них (8000000000:90:122:0007), согласно данным ресурса kadastr.live, расположен вдоль Днепровского шоссе, и предназначен для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Он относится к зонам с охранным статусом. Второй участко (8000000000:90:122:0026) – предназначен для эксплуатации и обслуживания станции технического обслуживания автомобилей с магазином сопутствующих товаров и отнесен к зоне особого режима застройки. Учитывая статус этих двух участков, заботиться о них, а значит и отвечать за размещение на них свалки — должны, скорее всего, местные власти.

Участки, на которых может быть расположена нелегальная свалка в Голосеевском районе

Что касается третьего участка (8000000000:90:122:0016), то он имеет вид использования "для строительства, эксплуатации и обслуживания логистического комплекса с офисно-складскими зданиями, объектами торгового и сервисного назначения" и находится в аренде у частной фирмы — ООО "СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС". В свое время этот участок становился предметом внимания Временной следственной комиссии Верховной Рады (из-за того, что упомянутое ООО без аукциона получило согласие Киевского городского головы на разработку документации по землеустройству), а также предметом судебного разбирательства по иску прокуратуры.

Таким образом, если следствие установит, что свалка расположена в пределах первых двух участков, ответственность за это вместе с исполнителями, скорее всего, может быть возложена на местную власть, в распоряжении которой эти участки находятся.

Если же будет установлено, что свалка захватывает третий участок, ответственность может "прилететь" упомянутому ООО "СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС". Сервис YouControl показывает, что владельцами этого ООО являются два физических лица — Можар Игорь Олегович и Крейнин Дмитрий Александрович. Оба, как свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, могут быть причастны к получению мошенническим путем земли автостоянок и гаражных кооперативов в столице для продажи инвесторам под застройку. Так, в одном из судебных решений фигурирует ООО "ВЕСЕННИЙ ПОДСНЕЖНИК", владельцами которого (как и ООО "СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС") являются Можар и Крейнин.

Дмитрий Крейнин

Согласно информации сайта "Наші гроші", Дмитрий Крейнин известен тем, что в 2015 году баллотировался в облсовет от "Блока Петра Порошенко". В 2015-2016 гг. он работал заведующим Сектором противодействия коррупции Киевской облгосадминистрации. По состоянию на 2020 год Крейнин Дмитрий Александрович в протоколе заседания комитета ВР по цифровой трансформации числился как заместитель министра Кабинета Министров Украины. СМИ называли Крейнина собственником рынка "Лесной" в Киеве. Ранее Крейнин был женат на дочери эксспикера Верховной Рады Владимира Литвина.

"Телеграф" намерен внимательно следить за развитием событий вокруг свалки в Голосеевском районе. В частности, редакция собирается проверять, когда мусор наконец будет убран, и кто за это понесет наказание и каким он будет. Не переключайтесь.