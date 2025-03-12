Забронированных мужчин могут объявить в розыск. Аннулируют ли бронь в таком случае

Юрист объяснил, как связаны эти процессы между собой

Военнообязанные мужчины с бронированием от мобилизации могут попасть в розыск ТЦК и СП, если нарушат правила воинского учета. Но есть важный нюанс: даже если человека объявили в розыск, его бронирование не отменяется.

Об этом на портале "Юристи.UA" заявил адвокат Юрий Айвазян. К юристам обратился мужчина, оказавшийся в такой ситуации: его объявили в розыск из-за нарушения воинского учета, и он беспокоится, что это приведет к аннулированию брони.

Однако адвокат успокоил: "Указанное вами обстоятельство не является основанием для аннулирования брони".

Правозащитник подчеркнул, что процессы розыска нарушителей учета и бронирования работников критически важных предприятий никак не связаны между собой.

Как избежать проблем с воинским учетом

Чтобы избежать розыска и сохранить бронирование, военнообязанным необходимо:

Регулярно обновлять учетные данные в ТЦК.

Соблюдать правила учета и сообщать об изменении места жительства или работы.

Иметь на руках все необходимые документы, подтверждающие бронирование.

Если у вас есть бронирование, но все равно попали в розыск из-за нарушения учета — не паникуйте. Ваши брони не могут аннулировать из-за этого обстоятельства. Главное — своевременно уладить вопросы по ТЦК и подтвердить свой статус бронированного работника.

Напомним, что бронированию от мобилизации в Украине подлежат работники стратегически важных предприятий. Они имеют отсрочку на весь период действия, даже если находятся в отпуске.

Бронь может быть бессрочной или на определенный срок, установленный соответствующим решением. В то же время факт пребывания работника в отпуске не влияет на бронирование, поэтому его мобилизация в этот период невозможна.

Ранее "Телеграф" писал, что Правительство расширило перечень работников, которых могут забронировать. Минцифры еще разрабатывает критерии, которым должны отвечать такие работники.