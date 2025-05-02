Пропавшая 13-летняя девочка была найдена мертвой в реке на Буковине. "Телеграф" узнал, какой она была (фото)

Ребенок была ученицей 7-го класса

Эрика Руснак найдена мертвой в русле реки Прут в Черновицкой области. Девушке было 13 лет, она исчезла 11 апреля в селе Чагор.

Тело обнаружили 1 мая, сообщили в полиции, добавили, что причиной смерти стала механическая асфиксия вследствие утопления в воде. Признаков насильственной смерти не выявили. "Телеграф" узнал, какой она была.

По информации местных жителей, Эрика была спокойным ребёнком. Однако близко с семьей девочки не знакомы.

На фейсбук странице Чагорской территориальной общины написали, что Эрика была ученицей 7-Б класса Чагорского лицея. Ее описывают, как улыбающуюся, воспитанную, дружескую, активную, жизнерадостную.

Что касается места и даты захоронения, то "Телеграфу" сообщили, что пока нет информации. На момент публикации материала тело девочки якобы не передали родным.

На фото, которые публикуют в соцсетях, девочка выглядит улыбающейся.

Родители девочки записывали видеообращение и отметили, что очень ждут ее возвращения. Мать Наталья считала, что исчезновение девочки могло быть связано с конфликтом в школе.

"Эрика пожаловалась, что ее болит животик. Она пошла в туалет, который у нас на улице. Когда она не вернулась в дом спустя более 20 минут, мы с мужем начали ее искать. Осмотрели все во дворе, зашли в гараж и поняли, что Эрика спланировала побег, ведь предварительно подготовила вещи. Я думаю, что что-то случилось в школе. Ведь никаких споров у нас дома не было", — говорит женщина.

По словам начальника ювенальной превенции ГУ НП в области Николая Басараба, девочка жила в благополучной семье.

"Девочка — из обычной сельской семьи. Известно, что в школе конфликтов у нее со сверстниками не было. Ни дети, ни учителя ничего плохого о ней не говорят. Эрика интересовалась аниме (японская мультипликация, — ред.), в интернете она познакомилась с девушкой с таким же увлечением. В течение дней мы опросили учителей, соседей и знакомых девочки", — сказал он.

Среди версий исчезновения правоохранители рассматривали самовольное уход из дома из-за возможного конфликта, несчастного случая и возможного совершения противоправных действий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше найдено тело 15-летней украинки, пропавшей в январе.