Отец-военный нес маленький гроб. В Одесской области похоронили двухмесячного ребенка, не обошлось без скандала (фото, видео)

Паблики писали, что мать якобы задушила девочку

В Одесской области похоронили двухмесячную девочку, родители которой военные. Трагедия, от которой замирает сердце, сопровождалась скандалом, ведь местные каналы распространяли информацию, что в смерти ребенка якобы виновата мать.

Как рассказала присутствовавшая на похороне директор Благотворительного Фонда "Любовь Любушкина" Любовь Рябко, родители были убиты горем. Почти всю дорогу отец девочки, которого отпустили на несколько дней с передовой, не выпускал из рук маленький белый гроб с Дариной.

На видео и фото, которые распространяет женщина, видна вся боль и горе родителей. Кое-где мать даже не могла устоять на ногах, а отец не сдерживал слез.

По словам Рябко, в одесских пабликах распространяли информацию, что девочку якобы задушила пьяная мать во сне. На самом же деле судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что у ребенка было бессимптомное воспаление легких. Смерть наступила во сне мгновенно.

"Дарине было всего два месяца. Она родилась здоровой. Все было хорошо. Мама — боевая медикиня. Папа — военный. Они служат, защищают каждого из нас. Но однажды все остановилось. Даша заснула — и больше не проснулась", — написала Любовь Рябко.

Она добавила, что обратилась в местные каналы, чтобы они исправили посты и не распространяли клевету, однако пока никакой реакции не получила.

"Мама Даринки возвращается на службу. Ее сын останется с бабушкой. А Даша теперь — ангел, оберегающий свою семью с неба. Я обращаюсь к тем, кто распространил эту жестокую выдумку: Вы уничтожили душу женщины, которая и так держится из последних сил. И вы даже не попытались это исправить", — добавила Рябко.

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