В Киеве подростки напали на мужчину в форме: полицейские задержали 2 несовершеннолетних

На драку отреагировала столичная полиция

В киевском Гидропарке произошел инцидент — группа подростков, вероятно, напала на мужчину в военной форме. Видео с места происшествия мгновенно разлетелось в соцсетях и вызвало волну возмущения среди пользователей.

Соответствующее видео было опубликовано в местном паблике.

В комментариях под видео активно обсуждают ситуацию — люди в основном обвиняют подростков.

Скриншот комментариев

На инцидент уже отреагировала столичная полиция. По данным правоохранителей, драка произошла после того, как компания молодых людей подошла к военному и, вероятно, спровоцировала конфликт. После этого словесный спор перерос в агрессивное нападение.

"Полицейские задержали двух нападающих. Это — 17-летние местные жители, правоохранители принимают меры по установлению остальных нападающих", — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а правоохранители уже рассматривают возможность возбуждения уголовного производства по факту хулиганства.

Согласно украинскому законодательству, статья 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или заключение сроком до 4 лет.

Ситуация остается под контролем, следствие продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Шевченковском районе Киева двое мужчин вывели насильно водителя маршрутки и избили его. Сообщение мгновенно собрало сотни реакций и десятки комментариев.