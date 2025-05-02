Зниклу 13-річну дівчинку знайшли мертвою в річці на Буковині. "Телеграф" дізнався, якою вона була (фото)

Дитина була ученицею 7-го класу

Еріка Руснак знайдена мертвою в руслі річки Прут у Чернівецькій області. Дівчинці було 13 років, вона зникла 11 квітня у селі Чагор.

Тіло виявили 1 травня, повідомили в поліції додали, що причиною смерті стала механічна асфіксія внаслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявили. "Телеграф" дізнався якою вона була.

За інформацією місцевих мешканців, Еріка була спокійною дитиною. Проте близько з сім'єю дівчинки не знайомі.

На фейсбук сторінці Чагорської територіальної громади написали, що Еріка була ученицею 7-Б класу Чагорського ліцею. Її описують, як усміхнену, виховану, дружню, активну, життєрадісну.

Що стосується місця та дати поховання, то "Телеграфу" повідомили, що поки немає інформації. На момент публікації матеріалу тіло дівчинки нібито не передали рідним.

На фото, які публікують у соцмережах, дівчинка виглядає усміхненою.

Батьки дівчинки записували відеозвернення та зазначили, що дуже чекають її повернення. Мати Наталія вважала, що зникнення дівчинки могло бути пов'язаним із конфліктом у школі.

"Еріка поскаржилася, що її болить животик. Вона пішла в туалет, який у нас на вулиці. Коли вона не повернулася в будинок через понад 20 хвилин, ми з чоловіком почали її шукати. Оглянули все на подвір’ї, зайшли в гараж і зрозуміли, що Еріка спланувала втечу, адже попередньо підготувала речі. Я думаю, що щось трапилося в школі. Адже жодних суперечок у нас вдома не було", – каже жінка.

За словами начальника ювенальної превенції ГУ НП в області Миколи Басараба, дівчинка жила в благополучній родині.

"Дівчинка – зі звичайної сільської родини. Відомо, що в школі конфліктів у неї з однолітками не було. Ні діти, ні вчителі нічого поганого про неї не кажуть. Еріка цікавилася аніме (японська мультиплікація, – ред.), в інтернеті вона познайомилася з дівчиною з таким самим захопленням. Упродовж днів ми опитали вчителів, сусідів і знайомих дівчинки", — сказав він.

Серед версій зникнення правоохоронці розглядали самовільне залишення домівки через можливий конфлікт, нещасний випадок та можливе вчинення протиправних дій.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі знайдено тіло 15-річної українки, яка зникла у січні.