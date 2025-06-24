Непогода обрушилась на Запорожье и Днепр: по улицам можно плавать (видео)

Июнь оказался весьма дождливым

Первый месяц лета подходит к концу, но погода в Украине продолжает оставаться непредсказуемой. 24 июня в Запорожье и Днепре солнечный день в один момент сменился проливным дождем, который закончился точно так же внезапно.

Кадрами из города поделился telegram-канал "Труха Запорожье". На обнародованном видео видно, что за краткое время дождь затопил улицы, из-за чего там образовались настоящие реки.

Авторы поста пошутили, что местным жителям стоит готовить надувные лодки.

Кадры потопа были обнародованы в 20:10, а уже к 20:50 погода прояснилась, что хорошо видно на фото.

Запорожье после дождя

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Днепре, но признаки грозы там наблюдались парой часов раньше.

Закончился дождь там тоже раньше. Уже к 20:20 над городом можно было наблюдать редкую двойную радугу.

Радуга в Днепре

Как сообщалось ранее, двойную радугу накануне видели в Киеве. Это редкое явление, которое возникает когда преломленные лучи отражаются от соседних капель, чем создают иллюзию появления еще одной радуги неподалеку от первой. Такой эффект встречается нечасто и обычно его видят около пяти минут.