Непогода обрушилась на Запорожье и Днепр: по улицам можно плавать (видео)
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Июнь оказался весьма дождливым
Первый месяц лета подходит к концу, но погода в Украине продолжает оставаться непредсказуемой. 24 июня в Запорожье и Днепре солнечный день в один момент сменился проливным дождем, который закончился точно так же внезапно.
Кадрами из города поделился telegram-канал "Труха Запорожье". На обнародованном видео видно, что за краткое время дождь затопил улицы, из-за чего там образовались настоящие реки.
Авторы поста пошутили, что местным жителям стоит готовить надувные лодки.
Кадры потопа были обнародованы в 20:10, а уже к 20:50 погода прояснилась, что хорошо видно на фото.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в Днепре, но признаки грозы там наблюдались парой часов раньше.
Закончился дождь там тоже раньше. Уже к 20:20 над городом можно было наблюдать редкую двойную радугу.
Как сообщалось ранее, двойную радугу накануне видели в Киеве. Это редкое явление, которое возникает когда преломленные лучи отражаются от соседних капель, чем создают иллюзию появления еще одной радуги неподалеку от первой. Такой эффект встречается нечасто и обычно его видят около пяти минут.