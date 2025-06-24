Украину через несколько дней зальют дожди: каким регионам повезет меньше всего (карта)

Узнавайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

Погода в Украине в последние дни июня будет изменчивой. В некоторых регионах ожидается дождь.

"Телеграф", ссылаясь на данные Ventusky, расскажет, какой будет погода в Украине. Украинцам стоит подготовиться к дождям разной интенсивности, которые охватят большинство регионов страны.

Погода в Украине 27 июня

В западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются интенсивные осадки за весь период. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни с градом. Самая большая активность дождевых облаков прогнозируется в дневные часы.

Восточные и юго-восточные регионы останутся относительно сухими, без существенных осадков. Самые сильные ливни ожидаются во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях.

Погода в Украине 27 июня

Погода в Украине 28 июня

Характер осадков изменится – они станут менее интенсивными, но охватят большую территорию. Ночью пройдут на севере Левобережья, включая Черниговскую и Сумскую области.

Днем осадки распространятся на западные, северные и центральные области. Возможны кратковременные дожди и грозы, местами с градом. Южные регионы Украины останутся преимущественно без осадков.

Погода в Украине 28 июня

Погода в Украине 29 июня

29 июня ознаменуется значительным уменьшением дождевой активности. Осадки локализуются лишь в северо-восточной части страны — Сумской, Харьковской и частично Полтавской областях.

Там пройдут кратковременные дожди с грозами. Остальные территории Украины — западные, центральные, южные области будут без существенных осадков, что будет означать завершение активной дождевой фазы.

Ранее "Телеграф" писал, что Игорь Кибальчич поделился прогнозом на конец июня.