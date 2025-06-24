Киеву приготовиться к затяжным дождям? Какие прогнозы дают синоптики

Зонтик лучше пока не оставлять дома

Погода в Киеве по-прежнему облачная и мокрая, хотя температура днем летняя. Некоторые синоптики прогнозируют, что, вероятно, в ближайшие дни в городе будет сезон осадков, хотя другие говорят, что они пройдут только во вторник.

На протяжении 24-26 июня в столице температура в дневное время будет колебаться около +22…24 градусов, как передали в Sinoptik. Но в Укргидрометцентре говорят, что коридор колебаний показателей будет от +21…23 градусов. То есть разница несущественна.

По данным Sinoptik, вторник-четверг обещают быть сильно облачными. Дожди ожидаются только днем вторника.

Воздух днем прогреется от +22 до +24 градусов, а ночью остынет до +14…17 градусов. Сила ветров в эти дни не превысит слабых 4,3 м/с.

Между тем, в Укргидрометцентре предупредили — дожди ожидаются преимущественно ежедневно, как днем, так и ночью. Они не будут идти только в ночное время 25 июня, то есть в среду.

Показатели на термометрах днем в течение 24-26 июня зафиксируются около +21…23 градусов, а ночью же — +13…17 градусов. Самые сильные ветры предполагаются в среду и четверг, ведь их сила будет достигать крепких 12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину через несколько дней будет заливать дождями. Синоптики дали прогноз, кому повезет меньше всего.