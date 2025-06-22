Встречается нечасто и держится около пяти минут: редкое явление над Киевом сняли на фото и видео

Цвета второй радуги обычно расположены в обратной последовательности

В Киеве днем 22 июня прошел обильный дождь, после которого на небе можно было видеть редкое атмосферное явление. Речь идет о двойной радуге, снимками которой уже вовсю делятся в сети местные жители.

Большой подборкой фото и видео поделился telegram-канал "Реальный Киев". Хотя радуга не является чем-то уникальным для Украины, однако двойная радуга встречается очень редко.

Радуга возникает потому, что белый свет проходя через поверхность капли воды разлагается, а затем преломляется и отражается. Поскольку фиолетовый свет преломляется сильнее, чем красный, то получается что на выходе солнечный луч расщепляется на весь цветовой спектр. Это явление из учебников по физике известно как дисперсия.

Двойная радуга возникает, когда уже расщепленный свет начинает отражаться от соседних капель. В этом случае получается как бы две радуги на некотором расстоянии друг от друга, при том у второй цвета обычно размещены в обратной последовательности.

Подобное зрелище не только редко встречается, но и обычно держится не более пяти минут. Поэтому увидеть ее удается далеко не всем.

Двойная радуга над Киевом

Такое явление встречается нечасто

Обычно эффект двойной радуги можно видеть не больше пяти минут

Цвета в ней расположены в обратной последовательности

Порядок цветов тут особо хорошо виден

Как сообщалось ранее, дождливой погоды в Украине стоит ждать и в ближайшие дни. Ожидается, что конец июня будет весьма сырым.