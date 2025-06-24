Негода обрушилася на Запоріжжя та Дніпро: по вулицям можна плавати (відео)

Червень виявився дуже дощовим

Перший місяць літа добігає кінця, але погода в Україні продовжує залишатися непередбачуваною. 24 червня в Запоріжжі та Дніпрі сонячний день раптово змінився зливою, яка закінчилася так само раптово.

Кадрами із міста поділився telegram-канал "Труха Запоріжжя". На оприлюдненому відео видно, що за короткий час дощ затопив вулиці, через що утворилися справжні річки.

Автори посту пожартували, що місцевим жителям варто готувати надувні човни.

Кадри потопу було оприлюднено о 20:10, а вже о 20:50 погода прояснилася, що добре видно на фото.

Запоріжжя після дощу

Аналогічна ситуація спостерігалася і в Дніпрі, але ознаки грози там спостерігалися кількома годинами раніше.

Закінчився дощ там також раніше. Вже на 20:20 над містом можна було спостерігати рідкісну подвійну веселку.

Веселка у Дніпрі

Як повідомлялося раніше, подвійну веселку напередодні бачили у Києві. Це рідкісне явище, яке виникає коли заломлені промені відбиваються від сусідніх крапель, чим створюють ілюзію появи ще однієї веселки неподалік першої. Такий ефект зустрічається нечасто і, зазвичай, його бачать близько п’яти хвилин.